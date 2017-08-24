В дачном поселке в Новой Москве нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства смерти мужчины в дачном поселке Советский писатель в новой Москве, тело которого с огнестрельным ранением обнаружили ночью в четверг, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, ночью 24 августа в одном из жилых домов дачного поселка Советский писатель в поселении Первомайское в Москве было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением.

"С места происшествия следователи изъяли огнестрельное оружие, проводится доследственная проверка", — сказала Иванова.

Следователи допрашивают супругу потерпевшего, назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы.