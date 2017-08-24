Житель Пензенской области оштрафован за избиение собаки из мести ее хозяйке

САРАТОВ, 24 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд приговорил жителя Пензенской области к штрафу за издевательства над собакой, которую он избил штыковой лопатой из мести к ее хозяйке, сообщила в четверг пресс-служба Наровчатского районного суда.

Суд установил, что подсудимый в июне текущего года, решив отомстить хозяйке собаки, заостренным концом штыковой лопаты нанес животному, которое находилось на цепи и не могло убежать либо спрятаться, не менее трех ударов, причинив тем самым собаке особые мучения, боль и увечья.

"При назначении наказания Осину как смягчающие наказание обстоятельства суд признал явку с повинной и активное способствование расследованию преступления. С учетом всех обстоятельств по делу, личности подсудимого, суд назначил Осину наказание в виде штрафа в размере 7,5 тысячи рублей", — говорится в сообщении.

Суд признал фигуранта дела виновным по статье "Жестокое обращение с животным, повлекшем его увечье, совершенное с применением садистских методов".