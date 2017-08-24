САРАТОВ, 24 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд приговорил жителя Пензенской области к штрафу за издевательства над собакой, которую он избил штыковой лопатой из мести к ее хозяйке, сообщила в четверг пресс-служба Наровчатского районного суда.
"При назначении наказания Осину как смягчающие наказание обстоятельства суд признал явку с повинной и активное способствование расследованию преступления. С учетом всех обстоятельств по делу, личности подсудимого, суд назначил Осину наказание в виде штрафа в размере 7,5 тысячи рублей", — говорится в сообщении.
Суд признал фигуранта дела виновным по статье "Жестокое обращение с животным, повлекшем его увечье, совершенное с применением садистских методов".