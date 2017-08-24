"Халатность". На сотрудников Росгвардии завели дело после убийства Драчева

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Хабаровске против сотрудников Росгвардии возбудили уголовное дело о халатности в рамках расследования убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Под подозрение попали двое сотрудников управления вневедомственной охраны. Отмечается, что из-за их бездействия произошла драка, в ходе которой пауэрлифтер Драчев получил травмы, а затем скончался в больнице.

"Сотрудники не выполнили свои должностные обязанности, не пресекли совершение противоправных действий, не задержали злоумышленника, не доставили его в отдел полиции для разбирательств и уехали с места происшествия", — подчеркнули в ведомстве.

Что произошло?

Утром 20 августа у кафе "Галерея" в центре Хабаровска произошла драка между двумя мужчинами, одним из которых был Андрей Драчев.

Конфликт попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как неизвестный наносит Драчеву удар ногой в голову, после чего тот падает, однако нападавший продолжает его бить. Драчева увезли в больницу, где он скончался, по предварительным данным, от черепно-мозговой травмы. Второй участник драки с места происшествия скрылся.

Администратор кафе позднее сообщила, что охранник заведения видел, как мужчины дерутся, но вмешиваться не стал. По ее словам, "ему сказали не лезть, потому что это была драка один на один".

Позднее в МВД назвали имя второго участника драки. Им оказался уроженец Амурска Хабаровского края Аллахверанов Анар Алияр оглы 1992 года рождения. За информацию о его местонахождении полиция обещает вознаграждение в 500 тысяч рублей.

Следствие расследует уголовное дело по статье "Убийство, совершенное из хулиганских побуждений", она предусматривает до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Реакция общественности

Спортсмены силовых видов спорта и спортивных единоборств Хабаровска готовят петицию о справедливом наказании для виновного в трагедии.

"Пока точная формулировка не определена, но суть в том, чтобы виновный в трагедии не ушел от ответственности, и в том, чтобы подобных ситуаций избежать в дальнейшем", — сказал президент Хабаровской краевой федерации пауэрлифтинга Валентин Дедюля.

Член Центрального штаба ОНФ Михаил Старшинов призвал усилить контроль за школами новых видов единоборств. Он привел в качестве примера опыт советского прошлого, когда "одни секции восточных единоборств были вообще под запретом, а другие находились под жесточайшим надзором со стороны правоохранительных органов, включая КГБ".

Прощание

В четверг в Хабаровске простились с чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым. На прощание, которое состоялось в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора на площади Славы, пришли сотни горожан. У входа в храм установили стол, на котором выставили не менее полусотни наград спортсмена: медалей, кубков и дипломов. Хабаровчане несли цветы, ставили поминальные свечи у распятия, прощались с Андреем, некоторые плакали.

Второй случай за месяц

Тридцатидвухлетний Андрей Драчев — обладатель титулов чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу. Он выступал в категории до 120 килограммов. После завершения карьеры спортсмен занимался бодибилдингом.

Месяц назад, 29 июля, в Бурятии обнаружили тело двукратного победителя юниорского чемпионата Европы по борьбе 20-летнего Юрия

Власко с признаками насильственной смерти. По данным следствия, он погиб в результате драки на берегу Байкала. Отмечается, что на борца напали два человека. Один из них нанес спортсмену удар ножом в грудь, а второй — не менее семи ударов металлическим прутом по голове. Позднее оба подозреваемых в убийстве Власко были задержаны.

Молодой человек входил в молодежную сборную России, был перспективным спортсменом в полутяжелом весе, выступал за Бурятию, Иркутскую область и Красноярский край.