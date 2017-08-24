Сотрудники Минкультуры предоставили СК всю информацию по "Седьмой студии"

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Сотрудников департамента государственной поддержки искусства и народного творчества действительно вызывали в Следственный комитет, чтобы опросить по делу "Седьмой студии"; они предоставили следствию всю имевшуюся информацию, сообщил РИА Новости замминистра культуры Александр Журавский.

Ранее министр культуры Владимир Мединский в беседе с Русской службой Би-Би-Си заявил, что сотрудников ведомства вызывали на допросы по делу режиссера Кирилла Серебренникова.

Басманный суд Москвы в среду поместил Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Режиссер будет отбывать домашний арест в своей квартире в центре Москвы.

"Было изъятие документов по запросу правоохранительных органов, вызывались на опросы наши сотрудники департамента в Следственный комитет. Все сотрудники Министерства культуры дали исчерпывающую информацию, которую имели", — сказал Журавский.

Он уточнил, что сотрудников вызывали "неоднократно", но сейчас вопросов к ним у следствия не осталось.

По данным следствия, в 2011 году Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на реализацию и финансирование которого в 2011–2014 годах министерство культуры России выделило более 214 миллионов рублей из федерального бюджета.