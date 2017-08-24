Экс-супруга Потанина оспорила отказ взыскать с бизнесмена 850 млрд руб

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Бывшая супруга миллиардера Владимира Потанина обжаловала отказ суда взыскать с бизнесмена в ее пользу 850 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Анастасия Пылина.

"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление от 27 июля, которым Наталье Потаниной было отказано в удовлетворении исковых требований", — сказала пресс-секретарь.

Представитель истицы Павел Коновалов ранее пояснил, что суд отклонил иск из-за истечения срока давности. По его словам, по части требований суд иск отклонил, а по части — прекратил производство. Последние касались раздела прав к доверительным собственникам трех офшорных компаний и "Норникелю".

В конце мая суд отклонил аналогичный иск Потаниной, в котором она заявляла требования о передаче ей 215 миллиардов рублей. Согласно иску, "КМ Инвест" было совместным предприятием Владимира Потанина и его делового партнера Михаила Прохорова. На компанию были оформлены такие значимые активы, как "Норильский никель", "Полюс Золото", "Силовые машины" и другие. После развода "КМ Инвест" было переименовано и ликвидировано.

В иске указано, что акции "КМ Инвест", в отличие от акций "Норильского никеля", находились в прямой собственности Потанина, в связи с чем они должны считаться совместной собственностью супругов. Суд тогда также счел, что пропущен срок исковой давности по данному делу, отмечал Павел Коновалов.

Процессы о разделе имущества бывших супругов проходят в закрытом режиме. Ранее суд уже разделил имущество между бывшими супругами, но решение касалось только недвижимости и банковских счетов, акции оно не затронуло.

Брак Владимира и Натальи был официально расторгнут в феврале 2014 года по решению мирового суда, иск подавал бывший супруг.

Потанин занимает 51-ю строчку рейтинга 500 мировых миллиардеров, составленного агентством Блумберг. Агентство оценило его состояние в 16,6 миллиарда долларов.