Более шести тысяч человек тушат природные пожары в Волгоградской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Свыше 6 тысяч человек и более 2 тысяч единиц техники тушат природные пожары в Волгоградской области, говорится в сообщении ГУМЧС по региону.
"Общая группировка, задействованная в работах по ликвидации очагов, составила более 6 тысяч человек и более 2 тысяч единиц техники, включая подразделение федеральной противопожарной службы, государственной противопожарной службы, МВД, Росгвардии, Минобороны, РЖД, подразделения добровольной пожарной охраны, казачества", — говорится в сообщении.
В настоящее время на территорию Волгоградской области прибыли силы и средства МЧС Калмыкии, Астраханской области и приступили к выполнению работ в муниципальных районах. По предварительным данным, огнем уничтожено 155 строений в пяти муниципальных районах и одном городском округе. Площадь, пройденная огнем, уточняется.