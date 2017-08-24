В Саратове назвали виновника ДТП с участием трамвая и автобуса

САРАТОВ, 24 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Водитель трамвая в Саратове выехала на красный свет и стала виновником столкновения с городским автобусом, которым управлял мужчина без водительских прав, сообщает в четверг пресс-служба областного управления ГИБДД.
"Женщина 44 лет, управляя трамваем маршрута №9, в пути следования выехала на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с автобусом Mercedes маршрута №90 под управлением 43-летнего водителя", — говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД по факту ДТП проводят проверку.