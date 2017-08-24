В Саратове назвали виновника ДТП с участием трамвая и автобуса

САРАТОВ, 24 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Водитель трамвая в Саратове выехала на красный свет и стала виновником столкновения с городским автобусом, которым управлял мужчина без водительских прав, сообщает в четверг пресс-служба областного управления ГИБДД.

Ранее сообщалось, что утром в среду на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Азина в Заводском районе города столкнулись трамвай маршрута №9 и автобус маршрута №90, в результате пассажирка автобуса с травмами была госпитализирована. Позднее в ГИБДД отметили, что водитель автобуса находился за рулем, будучи с июля лишенным водительских прав.

"Женщина 44 лет, управляя трамваем маршрута №9, в пути следования выехала на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с автобусом Mercedes маршрута №90 под управлением 43-летнего водителя", — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД по факту ДТП проводят проверку.