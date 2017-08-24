В Иркутской области более 20 человек госпитализировали с отравлением

ИРКУТСК, 24 авг – РИА Новости. Массовое отравление произошло в поселке Утулик Иркутской области на туристической базе Ангарского нефтехимического комбината. С признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 22 человека, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Каурова.

По данным ведомства, источник отравления пока не установлен.

"База рассчитана на 400 человек, очевидно, что отравившихся больше, но в госпитализации нуждались 22 отдыхающих с признаками острой кишечной инфекции. Они доставлены в больницу города Байкальска. Среди госпитализированных есть как взрослые, так и дети. Ситуация под контролем. Турбаза находится на обслуживании у регионального управления федерального медико-биологического агентства. Роспотребнадзор осуществляет помощь и контроль", — отметила Каурова.

Из 400 отдыхающих 200 прибыли на турбазу на фестиваль любительских театров. Это взрослые и дети из разных регионов Сибири. По словам представителя управления Роспотребнадзора, о данном мероприятии не были проинформированы ни административные, ни контролирующие органы Иркутской области.