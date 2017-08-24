В Иркутской области более 20 человек госпитализировали с отравлением

ИРКУТСК, 24 авг – РИА Новости. Массовое отравление произошло в поселке Утулик Иркутской области на туристической базе Ангарского нефтехимического комбината. С признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 22 человека, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Каурова.
"База рассчитана на 400 человек, очевидно, что отравившихся больше, но в госпитализации нуждались 22 отдыхающих с признаками острой кишечной инфекции. Они доставлены в больницу города Байкальска. Среди госпитализированных есть как взрослые, так и дети. Ситуация под контролем. Турбаза находится на обслуживании у регионального управления федерального медико-биологического агентства. Роспотребнадзор осуществляет помощь и контроль", — отметила Каурова.
Из 400 отдыхающих 200 прибыли на турбазу на фестиваль любительских театров. Это взрослые и дети из разных регионов Сибири. По словам представителя управления Роспотребнадзора, о данном мероприятии не были проинформированы ни административные, ни контролирующие органы Иркутской области.