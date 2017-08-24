САРАТОВ, 24 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Энергетики в четверг полностью восстановили энергоснабжение во втором по величине городе в Саратовской области — Энгельсе, где из-за шквалистых порывов ветра в среду произошло массовое отключение света, сообщила РИА Новости пресс-секретарь АО "Облкоммунэнерго" Анна Фадеева.

Ранее сообщалось, что массовое отключение электроэнергии произошло в среду в Энгельсе в связи с падением деревьев и обрывами линий электропередачи из-за шквалистых порывов ветра. Энергетики вели работы по ликвидации последствий разгула стихии в непрерывном режиме. В среду в городе было зафиксированы 47 обрывов ЛЭП, из них 32 обрыва были устранены к 19.30 мск среды.

"По состоянию на 10.30 (9.30 мск), электроснабжение Энгельса восстановлено. Всего за последние сутки в городе в результате усиления ветра и падения деревьев зафиксировано 47 фактов обрыва воздушных линий электропередачи. Восстановительные ра­боты на Энгельских городских электрических сетях продолжались всю ночь", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что ситуацию с нарушением электроснабжения в Энгельсе удалось стабилизировать за счет полного укомплектования материалам­и, современным оборудованием и специальной техникой для ликвидации последствий стихийных явлений.

"По всем социально-значимым объектам была обеспечена 100% готовность переключения на резервные источники питания. Сроки восстановительных работ не превысили нормативные. Для оперативной ликвидации последствий стихии было привлечено свыше 30 человек производственного персонала, 8 единиц специализированной техники, включая 5 автогидроподъемников", — сказала Фадеева.