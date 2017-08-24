САРАТОВ, 24 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Энергетики в четверг полностью восстановили энергоснабжение во втором по величине городе в Саратовской области — Энгельсе, где из-за шквалистых порывов ветра в среду произошло массовое отключение света, сообщила РИА Новости пресс-секретарь АО "Облкоммунэнерго" Анна Фадеева.
"По состоянию на 10.30 (9.30 мск), электроснабжение Энгельса восстановлено. Всего за последние сутки в городе в результате усиления ветра и падения деревьев зафиксировано 47 фактов обрыва воздушных линий электропередачи. Восстановительные работы на Энгельских городских электрических сетях продолжались всю ночь", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что ситуацию с нарушением электроснабжения в Энгельсе удалось стабилизировать за счет полного укомплектования материалами, современным оборудованием и специальной техникой для ликвидации последствий стихийных явлений.
"По всем социально-значимым объектам была обеспечена 100% готовность переключения на резервные источники питания. Сроки восстановительных работ не превысили нормативные. Для оперативной ликвидации последствий стихии было привлечено свыше 30 человек производственного персонала, 8 единиц специализированной техники, включая 5 автогидроподъемников", — сказала Фадеева.