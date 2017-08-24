В Ростовской области три человека погибли в ДТП с участием грузовика

КРАСНОДАР, 24 авг — РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения иномарки и грузовика, сообщает пресс-служба ГУМВД по Ростовской области.

Авария произошла около 4 часов утра на 1109 километре автодороги М-4 "Дон" в Азовском районе Ростовской области.

По предварительным данным ведомства, водитель, управляя автомобилем Hyundai, столкнулся со стоящим грузовым автомобилем Hyundai.

"В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли", — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают личности погибших.