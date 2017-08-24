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Происшествия

Сибиряк, на ходу высунувший ребенка из машины, пойдет под суд

09:1124.08.2017
(обновлено: 09:20 24.08.2017)
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© Fotolia / CorgarashuПравосудие. Архивное фотоПравосудие. Архивное фото
© Fotolia / Corgarashu

КРАСНОЯРСК, 24 авг — РИА Новости. СК завершил расследование дела в отношении 31-летнего жителя Зеленогорска Красноярского края, который ехал на высокой скорости, высунув своего маленького ребенка из окна автомобиля, сообщила официальный представитель ГСУСК региона Ольга Шаманская.

Виды Томска. Архивное фото
© РИА Новости / Яков Андреев
В Томске ребенка спасли из раскаленной от жары машины
Ранее в соцсетях появились видеозаписи, где мужчина высовывает ребенка из автомобиля на скорости, и фото, где он держит его за ногу на крыше высокого дома. Позднее мужчина был найден, он признал, что на видео он и его ребенок 2015 года рождения. Было заведено уголовное дело.

"По версии следствия, подозреваемый, грубо попирая свои основные родительские обязанности, применил к своей малолетней дочери жестокие недопустимые в нравственном смысле методы воспитания и обращения. Первого февраля 2016 года в дневное время он, находясь на крыше девятиэтажного дома по улице Парковая города Зеленогорска, встал за перила на край крыши и, взяв за левую ногу свою трехмесячную дочь, на вытянутой руке удерживал её головой вниз", — сказала Шаманская журналистам.

Она добавила, что следователи установили, что в июне 2016 года — точная дата следствием не установлена – "в дневное время он посадил свою десятимесячную дочь в оконный проем левой водительской двери автомобиля BMW и совершил поездку на автомобиле со скоростью около 70 километров в час".

Автомобили полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Липецке проверяют сообщения СМИ о выпадении ребенка из машины
Во время следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Во время следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, в связи с чем дело будет рассмотрено в особом порядке. В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд. В органы, которые ведут контроль за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних, направлены письма с просьбой принять исчерпывающие меры по недопущению подобных преступлений.

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