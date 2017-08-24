Житель Хабаровска, похитивший школьницу из ЕАО, получил 19 лет колонии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 авг — РИА Новости. Житель Хабаровска, который в конце января 2016 похитил 10-летнюю школьницу из Еврейской автономии, приговорен к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в Райчихинском городском суде Амурской области.

Утром 21 января 2016 года 40-летний житель Хабаровска похитил девочку, когда она шла в школу, и скрылся с ней на автомобиле в неизвестном направлении. На след похитителя правоохранители вышли на вторые сутки, а 23 января он был задержан в поселке Прогресс Амурской области, вместе с ним была девочка. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство" по факту исчезновения ребенка. После задержания мужчины было возбуждено еще одно дело по статье "похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего", оба дела соединили в одно производство. Школьница прошла курс психологической реабилитации в Хабаровске.

"Мужчина в среду приговорен к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, приговор в законную силу не вступил", — сообщили РИА Новости в Райчихинском городском суде.

В сентябре 2016 года следователи Еврейской автономной области по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина наградили 11-летнего Павла Коновалова, который помог поймать похитителя девочки. Ученику пятого класса вручили от имени Бастрыкина благодарственную грамоту — "За содействие в решении возложенных на СК РФ задач", мальчик стал очевидцем похищения и сразу же сообщил об этом следователям, благодаря его внимательности удалось выйти на след похитителя.