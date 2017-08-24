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Происшествия

В Приамурье вода ушла из подтопленных после циклона сел

07:3424.08.2017
(обновлено: 07:38 24.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПаводок в Амурской области. Архивное фотоПаводок в Амурской области. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 авг — РИА Новости. Вода ушла с приусадебных участков сел Ерковцы и Рогозовка Амурской области, которые были подтоплены в результате циклона, информирует Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

Мужчина на затопленной улице Уссурийска. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Пять районов Приамурья 21 августа пострадали из-за циклона: гроза, ливни и шквалистый ветер повредили ЛЭП, подтоплены оказались дома и дороги, в селе Рогозовка, наиболее пострадавшем из-за непогоды, введен режим ЧС, здесь вода зашла в жилые дома и на приусадебные участки, под затопление попали 146 человек. Утром 22 августа вода ушла из домов. Также возле села произошел перелив дамбы, была затоплена проселочная дорога Григорьевка — Рогозовка.

"В селе Рогозовка огороды полностью освобождены от воды, дамба восстановлена полностью, дорога к дамбе отсыпана. Восстановительные работы размытой дороги проводит бригада ОАО "Ремонтное дорожное управление", задействовано 10 человек, 8 единиц техники. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме",- сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ, уточняя, что ориентировочно восстановительные работы завершатся в селе к 17.00 (11.00 мск) четверга.

Здания, затопленные в результате наводнения, в Уссурийске. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В среду продолжающиеся дожди частично подтопили три приусадебных участка в селе Ерковцы Ивановского района Приамурья. "Приусадебные участки полностью освобождены от воды. Подтопленных жилых домов нет, запас продуктов и медикаментов в селе имеется", — сообщает центр.

Уточняется, что из-за нарушения пропускной способности переливных труб невозможен проезд на участке автодороги Ерковцы — Черкасовка.

"Ремонтные работы по восстановлению дорожного сообщения запланированы после спада уровня воды",- уточняет центр.

По информации Амурского ЦГМС, 24 августа в отдельных районах Приамурья ожидаются сильные и очень сильные дожди с грозами, усиление ветра местами до 18-23 метров в секунду.

С понедельника в регионе введен режим повышенной готовности для сил и средств Амурской областной территориальной подсистемы РСЧС.

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