В Приамурье вода ушла из подтопленных после циклона сел

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 авг — РИА Новости. Вода ушла с приусадебных участков сел Ерковцы и Рогозовка Амурской области, которые были подтоплены в результате циклона, информирует Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).
"В селе Рогозовка огороды полностью освобождены от воды, дамба восстановлена полностью, дорога к дамбе отсыпана. Восстановительные работы размытой дороги проводит бригада ОАО "Ремонтное дорожное управление", задействовано 10 человек, 8 единиц техники. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме",- сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ, уточняя, что ориентировочно восстановительные работы завершатся в селе к 17.00 (11.00 мск) четверга.
Уточняется, что из-за нарушения пропускной способности переливных труб невозможен проезд на участке автодороги Ерковцы — Черкасовка.
"Ремонтные работы по восстановлению дорожного сообщения запланированы после спада уровня воды",- уточняет центр.
По информации Амурского ЦГМС, 24 августа в отдельных районах Приамурья ожидаются сильные и очень сильные дожди с грозами, усиление ветра местами до 18-23 метров в секунду.
С понедельника в регионе введен режим повышенной готовности для сил и средств Амурской областной территориальной подсистемы РСЧС.