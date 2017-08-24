В Забайкальском национальном парке в Бурятии локализовали два пожара

КРАСНОЯРСК, 24 авг — РИА Новости. Пожарные локализовали два лесных пожара в Забайкальском национальном парке в Бурятии, действующие с начала августа, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

В ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки новых пожаров в Бурятии не обнаружено.

"На территории Забайкальского национального парка за вчерашний день два лесных пожара, действующие со 2 и 8 августа, локализованы, ведутся работы по их дотушиванию. Площадь, пройденная огнем, составила более 340 гектаров", — говорится в сообщении.

В Баунтовском, Джидинском, Закаменском, Окинском районах действует особый противопожарный режим, на остальной территории республики действует режим ЧС, связанный со сложной лесопожарной обстановкой.