В Забайкальском национальном парке в Бурятии локализовали два пожара

КРАСНОЯРСК, 24 авг — РИА Новости. Пожарные локализовали два лесных пожара в Забайкальском национальном парке в Бурятии, действующие с начала августа, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.
"На территории Забайкальского национального парка за вчерашний день два лесных пожара, действующие со 2 и 8 августа, локализованы, ведутся работы по их дотушиванию. Площадь, пройденная огнем, составила более 340 гектаров", — говорится в сообщении.
В Баунтовском, Джидинском, Закаменском, Окинском районах действует особый противопожарный режим, на остальной территории республики действует режим ЧС, связанный со сложной лесопожарной обстановкой.