В Хабаровске осудили организаторов интернет-магазина по продаже наркотиков

ХАБАРОВСК, 24 авг — РИА Новости. Индустриальный районный суд Хабаровска признал четверых местных жителей виновными в продаже синтетических наркотиков через интернет и приговорил их к реальным срокам заключения в колонии, сообщает УФСБ России по Хабаровскому краю в четверг.

Установлено, что две женщины и двое мужчин организовали интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков, которые поставлялись из Приморского края. В зависимости от роли каждого, осужденные занимались получением "заказов", расфасовкой наркотиков и размещением их в тайниках на территории Хабаровска. Преступную группу в 2016 году выявили сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.

В арендованном одним из участников ОПГ гараже оперативники ФСБ обнаружили 0,67 килограмма наркотика, 700 тысяч рублей, а также компьютерную технику, содержащую информацию о сбыте наркотиков. Участники наркогруппировки были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".

"В настоящее время все члены преступной группы осуждены. Индустриальным районным судом Хабаровска организаторы криминального канала – две женщины – приговорены к срокам от 4 лет до 4 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мужчины, исполнявшие роль фасовщиков и закладчиков, приговорены к отбыванию наказания в колонии строгого режима на срок от 3 лет 4 месяцев до 4 лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что приговоры вступили в законную силу.