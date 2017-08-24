Пожары под Волгоградом угрожали 40 населенным пунктам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Степные пожары угрожали 40 населенным пунктам Волгоградской области с населением в 12 тысяч человек, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба.
В МЧС добавили, что дополнительно в Волгоградскую область прибывают пожарно-спасательные формирования из Ростова-на-Дону, Чечни, Астрахани, Калмыкии, Ставрополя, Северной Осетии, Краснодарского края. В 20.00 мск на территории шести населенных пунктов была объявлена локализация пожаров. Более 700 человек были эвакуированы в пункты временного размещения.
Он добавил, что, по оперативным данным, жертв нет. По словам Бочарова, из 38 муниципальных образований Волгоградской области возгорания и пожары возникли в 21 образовании.