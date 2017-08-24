Пожары под Волгоградом угрожали 40 населенным пунктам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Степные пожары угрожали 40 населенным пунктам Волгоградской области с населением в 12 тысяч человек, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба.

По данным МЧС, всего в ликвидации пожаров задействовано более 5 тысяч человек и более 2 тысяч единиц техники. Как отмечается, группировка по тушению пожаров включает подразделения федеральной противопожарной службы по Волгоградской области, государственной пожарной охраны, Росгвардии, МВД, РЖД, добровольные пожарные формирования, представителей казачества и волонтеров.

В МЧС добавили, что дополнительно в Волгоградскую область прибывают пожарно-спасательные формирования из Ростова-на-Дону, Чечни, Астрахани, Калмыкии, Ставрополя, Северной Осетии, Краснодарского края. В 20.00 мск на территории шести населенных пунктов была объявлена локализация пожаров. Более 700 человек были эвакуированы в пункты временного размещения.

"Непосредственно огонь угрожал 40 населенным пунктам, там проживает порядка 12 тысяч человек. Пять тысяч человек были подготовлены к эвакуации. В итоге было эвакуировано 752 жителя, в том числе дети и пациенты Камышинской больницы. Все социальные объекты были сохранены", — пояснил Бочаров.

Он добавил, что, по оперативным данным, жертв нет. По словам Бочарова, из 38 муниципальных образований Волгоградской области возгорания и пожары возникли в 21 образовании.