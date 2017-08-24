МЧС привлечет дополнительную технику для тушения пожаров под Волгоградом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг – РИА Новости, Иван Капустин. МЧС привлечет для тушения степных пожаров в Волгоградской области два самолета Ил-76, два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8, сообщил начальник ГУ МЧС по региону Олег Гребенюк на заседании вневедомственного штаба.

По данным ведомства, всего в ликвидации пожаров задействовано более 5 тысяч человек и более 2 тысяч единиц техники. Как отмечается, группировка по тушению пожаров включает подразделения федеральной противопожарной службы по Волгоградской области, государственной пожарной охраны, Росгвардии, МВД, РЖД, добровольные пожарные формирования, представителей казачества и волонтеров.

В МЧС добавили, что дополнительно в Волгоградскую область прибывают пожарно-спасательные формирования из Ростова-на-Дону, Чечни, Астрахани, Калмыкии, Ставрополя, Северной Осетии, Краснодарского края. В 20.00 мск на территории шести населенных пунктов была объявлена локализация пожаров. Более 700 человек были эвакуированы в пункты временного размещения.

"В настоящее время спланировано и будет представлено вам на утверждение применение авиационного крыла МЧС России в составе шести авиационных судов: два Ил-76, два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8. С учетом неблагоприятного метеопрогноза на предстоящие сутки, а именно усиление ветра с наступлением светового дня до 20 метров в секунду, проведено усиление по участкам проведения группировки сил и средств с учетом наращивания из других субъектов ЮФО", — пояснил Гребенюк.