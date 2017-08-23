Тульская прокуратура решила возбудить дело об истязании девочки детьми

БРЯНСК, 23 авг – РИА Новости. Прокуратура Тульской области отменила постановление полиции об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению матери пятилетней девочки, которую в подвале истязали четверо детей, говорится в сообщении надзорного органа.

Накануне в СМИ появился материал о том, что в подвале поселка Шварцевский Киреевского района дети пытали пятилетнюю девочку. Следственное управление СК по региону организовало доследственную проверку. Предварительно было установлено, что в начале августа четверо местных детей от 7 до 12 лет насильно затащили пятилетнюю девочку в разрушенный подвал, где крепко связали ей руки и ноги, а потом стали бить, кусать и бросать в нее камни.

Как сообщает прокуратура, мама девочки 12 августа обратилась в полицию с заявлением, но в возбуждении уголовного дела было отказано.

"Установлено, что проверка проведена поверхностно. Принятое органами дознания ОМВД России по Киреевскому району процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела 22 августа отменено", — говорится в сообщении.

Прокуратура настояла на проведении дополнительной процессуальной проверки по этому делу, поскольку до сих пор не были опрошены очевидцы, свидетели и участники происшествия, а также не оценена степень вреда, причиненного ребенку, отмечается в сообщении.

Кроме того, надзорное ведомство намерено провести работу с органами, занимающимися профилактикой детских правонарушений.