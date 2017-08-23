В Липецкой области упавшее от сильного ветра дерево повредило газопровод

ВОРОНЕЖ, 23 авг — РИА Новости. Сильный ветер стал причиной повреждения газопровода в Липецкой области, также пострадали кровли 11 домов, произошли отключения электроэнергии, сообщает управление МЧС региона.

Ранее спасатели объявили в Липецке и области штормовое предупреждение из-за ливней, грозы с ветром до 23 метров в секунду и града, которые обрушились на регион несколько часов назад. Сложные погодные условия сохранятся в области и в ночь на четверг.

"В 18.30 (мск)… поступило сообщение о том, что в результате прохождения грозового фронта в селе Камышевка Задонского (района) произошло повреждение кровель в 10 домовладениях граждан и администрации сельского поселения, повреждены линии электропередач", — говорится в сообщении.

По данным МЧС населенный пункт частично отключен от электроэнергии.

"Упавшим деревом поврежден газопровод низкого давления. Утечки газа нет. Работы по восстановлению газо- и электроснабжения проводятся", — информируют спасатели.

Причиненный ущерб устанавливается.