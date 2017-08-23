Более 700 человек под Волгоградом эвакуировали в пункты размещения

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Более 700 человек эвакуировали в пункты временного размещения из-за природных пожаров в Волгоградской области, сообщается на сайте ГУМЧС по региону.

"В общей сложности в пункты временного размещения было эвакуировано 735 человек. В пунктах временно размещения людям оказывают помощь психологи", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего в ликвидации пожаров задействовано более 5 тысяч человек и более 2 тысяч единиц техники. Как отмечается, группировка по тушению пожаров включает подразделения федеральной противопожарной службы по Волгоградской области, государственной пожарной охраны, Росгвардии, МВД, РЖД, добровольные пожарные формирования, представителей казачества и волонтеров.

В МЧС добавили, что дополнительно в Волгоградскую область прибывают пожарно-спасательные формирования из Ростова-на-Дону, Чечни, Астрахани, Калмыкии, Ставрополя, Северной Осетии, Краснодарского края.

В Волгоградской области с 17.00 мск решением руководства региона введен режим чрезвычайной ситуации.