МЧС усиливает группировку по тушению пожаров в Волгоградской области

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. МЧС России дополнительно усиливает группировку по тушению лесных и ландшафтных пожаров в Волгоградской области, сообщил начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер.

"В Волгоградскую область направлены 39 пожарных машин тяжелого класса на базе автомобилей "КамАЗ" и "Урал" с большим объемом воды — то, что нужно сейчас для региона, а также более 130 человек", — сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Одер отметил, что Южный региональный центр МЧС готов направить дополнительно еще 150 человек, если будет такая необходимость.

В свою очередь, первый замглавы МЧС России Владимир Степанов, под руководством которого прошло совещание, сообщил, что в Волгоград будет направлен еще один самолет Ил-76 МЧС России.

"Авиационную группировку усиливаем. К ликвидации пожара будут привлекаться два самолета Бе-200 МЧС России, два самолета Ил-76, в том числе один будет направлен из Москвы, а также вертолет Ми-8 МЧС России, оборудованный водосливным устройством", — сказал Степанов. Он уточнил, что авиация будет применяться и в ночное время.

В Волгоградской области с 17:00 мск решением руководства региона введен режим чрезвычайной ситуации.