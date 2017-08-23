Обстановка с пожарами в Волгоградской области стабилизировалась

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пожарно-спасательным подразделениям при поддержке авиации МЧС удалось стабилизировать обстановку с ландшафтными пожарами в Волгоградской области, сообщил начальник главного управления МЧС по региону Олег Гребенюк.

"Обстановка стабилизируется на фоне наращивания группировки сил и средств по тушению пожаров", — сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По словам Гребенюка, в ряде районов были зарегистрированы многочисленные ландшафтные пожары, однако распространения огня удалось не допустить. Пожары локализованы и ликвидированы.

"Общая группировка по тушению пожаров превышает 5 тысяч человек", — сообщил Гребенюк.

В Волгоградской области с 17.00 мск решением руководства региона введен режим чрезвычайной ситуации.