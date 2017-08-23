В Волгоградской области пожары тушат пять тысяч человек

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Более 5 тысяч человек и 2 тысяч единиц техники борются с пожарами в Волгоградской области, где введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает в среду МЧС РФ.

Как отметили в МЧС, наиболее тяжелая обстановка в результате загорания сухой растительности сложилась в Среднеахтубинском, Камышинском, Даниловском, Ольховском, Иловлинском районах Волгоградской области, а также в Волгограде.

"Здесь отмечается наибольшее количество очагов загораний, некоторые из них представляют собой угрозу жилым строениям и социально-значимым объектам. Порывы ветра часто меняют свое направление и местами достигают 25 метров в секунду", — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что в усиление волгоградской группировки из шести соседних регионов направляются группы спасателей МЧС, силы и средства территориальной подсистемы РСЧС переведены в режим функционирования "чрезвычайная ситуация".

"Привлечена крупная группировка сил и средств на все территории Волгоградской области в количестве более 5 тысяч человек и более 2 тысяч единиц техники. Наряду с подразделениями федеральной противопожарной службы к ликвидации очагов пожаров привлекаются сводные отряды Росгвардии, полиции, Министерства обороны, добровольные пожарные формирования, представители казачества", — говорится в сообщении.

Как сообщил начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Олег Гребенюк, с утра в регион прибыла авиация МЧС Росси – три самолета и один вертолет МЧС России. Кроме того, с конца прошлой недели на территории области также находился вертолет Южного регионального центра МЧС России, который привлекался к ликвидации природных пожаров на территории области. Также, по его словам, к тушению пожаров привлечены два пожарных поезда, применяется тяжелая техника.