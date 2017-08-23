Под Волгоградом из-за природных пожаров эвакуировали три детских лагеря

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг — РИА Новости. Три детских лагеря эвакуировали в Волгоградской области в связи с природными пожарами, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона.

"Из детского лагеря имени Гули Королевой Городищенского района детей организованно вывозят к местам проживания. Дети из оздоровительного лагеря "Лазурный" Иловлинского района размещены в пунктах временного размещения в школе, детском саду и больнице поселка Лог. Воспитанники оздоровительного лагеря "Кузнечик" Ольховского района размещены в местной гимназии", — пояснил пресс-секретарь губернатора региона.

Он добавил, что во всех пунктах размещения организовано горячее питание. Есть все необходимое для детей.

По его словам, детей эвакуировали в связи с природными пожарами и ураганным ветром. Все социальные учреждения Волгоградской области с круглосуточным пребыванием переведены в повышенный режим готовности.