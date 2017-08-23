В Саратовской области энергетики устраняют последствия шквалистого ветра

САРАТОВ, 23 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Энергетики в среду уже устранили 32 из 47 случаев отключения электроэнергии во втором по величине городе в Саратовской области — Энгельсе, где из-за шквалистых порывов ветра падали деревья и обрывались линии электропередачи, сообщила РИА Новости пресс-секретарь АО "Облкоммунэнерго" Анна Фадеева.

Ранее сообщалось, что массовое отключение электроэнергии произошло в среду в Энгельсе в связи падением деревьев и обрывами ЛЭП из-за шквалистых порывов ветра. Энергетики ведут работы по ликвидации последствий разгула стихии в непрерывном режиме, в аварийно-восстановительных работах задействовано свыше 30 человек производственного персонала, 8 единиц специализированной техники, включая 5 автогидроподъемников.

"Всего в течение дня зафиксировано 47 случаев обрыва линий электропередачи. По состоянию на 20.30 (19.30 мск) 32 отключения ликвидировано, 15 остаются в работе. В настоящее время работы ведутся в постоянном режиме и будут продолжаться до полной стабилизации ситуации", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что точное количество потребителей, испытывающих перебои с электроснабжением, назвать сложно, поскольку восстановление подачи электроэнергии "ведется ежеминутно, но осложняется новыми фактами отключений".

"Энгельсские городские электрические сети полностью укомплектованы материалами, оборудованием и специальной техникой для ликвидации последствий урагана. По всем социально-значимым объектам обеспечена 100% готовность переключения на резервные источники питания. Ситуация находится под полным контролем. Сроки восстановительных работ не превышают нормативные", — сказала Фадеева.

По данным регионального главка МЧС, в среду местами по Саратовской области ожидалось усиление ветра с порывами до 19 метров в секунду.

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