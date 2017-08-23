В Ростове-на-Дону после пожара восстановили газо- и энергоснабжение

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Восстановлено газо- и энергоснабжение в пострадавшем от крупного пожара районе Театрального спуска в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава города Виталий Кушнарев.

"На сегодняшний день полностью восстановлено газоснабжение, восстановлены линии электроснабжения. Завтра окончательно уличное освещение будет запущено. Затем мы приступим к уборке территории, обрезке деревьев, благоустроительным работам", — пояснил Кушнарев.

Он добавил, что сейчас рассматривается вопрос сноса полностью сгоревших домов и рекультивации территории под ними. По его словам, для этих работ будет разрабатываться проектно-сметная документация. Как отметил Кушнарев, власти будут вести работу с собственниками сгоревших домов, так как необходимо их согласие на снос объектов.

Сильный пожар возник днем в понедельник в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Возгорание было потушено за сутки с небольшим. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов после пожара обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается. Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, которые были обязаны обеспечивать пожарную безопасность.