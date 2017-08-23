Пятерых пострадавших в ДТП под Ростовом доставят на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 23 авг — РИА Новости, Маргарита Савельева. Пятерых пострадавших в крупном ДТП в Ростовской области доставят на Ставрополье, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора края.

Ранее в МВД сообщили, что в среду в Егорлыкском районе Ростовской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего из Ставрополя в Москву, и трех легковых автомобилей. В салоне автобуса находилось 33 пассажира и два водителя, в легковых автомобилях в общей сложности — четыре человека. Предварительно сообщалось о 27 пострадавших, из которых трое были в тяжелом состоянии.

"В область направлены машины, чтобы доставить пятерых пострадавших в Ставропольский край, всего в ДТП пострадали 10 жителей края", — сказал собеседник агентства. По его словам, остальные пострадавшие пока нетранспортабельны.

Заместитель главы администрации Егорлыкского района Анатолий Абрамов ранее сообщил РИА Новости, что пассажиры автобуса, не получившие серьезных травм, смогут продолжить путь в Москву вечером.