Пострадавшие в ДТП под Ростовом могут получить до 2 млн рублей выплат

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пассажиры автобуса, пострадавшие в ДТП в Ростовской области, могут получить до 2 миллионов рублей страховых выплат от "СК Опора", сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

Ранее в МВД сообщили, что в среду в Егорлыкском районе Ростовской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего из Ставрополя в Москву, и трех легковых автомобилей. В салоне автобуса находилось 33 пассажира и два водителя, в легковых автомобилях в общей сложности – четыре человека. Предварительно сообщалось о 27 пострадавших, из которых трое были в тяжелом состоянии.

"Пассажиры автобуса, пострадавшие при ДТП в Ростовской области, имеют право на страховые выплаты до 2 миллионов рублей в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (ОСГОП)", — цитируются слова Юргенса в сообщении НССО.

Отмечается, что размер страховых выплат пострадавшим зависит от вида травмы и степени ее сложности. Так, например, за ушибы и ссадины пострадавшие могут получить от 1 тысячи рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч рублей в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, причем за несколько травм выплаты суммируются и могут быть до 2 миллионов рублей.