В Игнушетии отменили режим КТО

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации. Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации. Архивное фото

НАЛЬЧИК, 23 авг — РИА Новости. Введенный утром в среду в селении Пседах Малгобекского района Ингушетии режим КТО отменен после ликвидации группы боевиков, сообщает оперативный штаб в регионе.

Ранее сообщалось, что с 5.25 мск среды на территории населенного пункта Пседах введен правовой режим КТО.

"Режим КТО отменен с 18.00 мск среды в связи с пресечением готовившихся террористических актов и ликвидацией угрозы жизни людей", — говорится в сообщении.

На территории селения также отменены введенные ранее ограничения.

Спецоперация прошла в селении Пседах, уничтожены главари и участники так называемой малгобекской банды, причастные к убийствам полицейских и обстрелу здания УФСБ в Малгобеке и другим преступлениям. В ходе перестрелки в доме, где укрывались бандиты, произошел мощный взрыв. Среди силовиков и гражданских никто не пострадал.

Как заявлял глава региона Юнус-Бек Евкуров, ликвидированные в среду в Малгобекском районе Ингушетии боевики планировали серию терактов на территории республики