Один из пострадавших при нападении на ГАЗе находится в тяжелом состоянии

Автомобили скорой помощи и полиции на месте убийства на территории завода ГАЗ в Нижнем Новгороде

Автомобили скорой помощи и полиции на месте убийства на территории завода ГАЗ в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг – РИА Новости. Один пострадавший при нападении коллеги на Горьковском автозаводе находится в тяжелом состоянии, второй – средней тяжести, сообщил журналистам главный врач городской клинической больницы №13 Александр Разумовский.

СК РФ сообщил в среду, что на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде произошло тройное убийство. По данным ведомства, мужчина нанес ножевые ранения знакомой, а также еще двоим работникам завода. От полученных ранений потерпевшие скончались. Еще двое пострадавших мужчин с ранениями госпитализированы в больницу. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Как отмечал СК, преступление совершено на почве ревности.

"Сегодня в 7.25 мск машиной скорой помощи были доставлены два пациента 52 и 46 лет после ножевых ранений с ГАЗа. Сразу, в течение 5 минут, больные были взяты в экстренную операционную… Первый больной – тяжелый, второй больной – средней тяжести", — сказал Разумовский.

По его словам, один пострадавший получил "множественные колото-резаные раны в области шеи, спины, грудной клетки". "По ревизии ран было установлено, что один из каналов ножевого ранения проходит к верхушке левого легкого и ранит плевру", — уточнил главврач, добавив, что "больной был доставлен в реанимацию, он говорит, но самочувствие его тяжелое по факту самой травмы".

Второй больной, по словам главврача, "получил множественные колото-резанные раны так же спины и шеи, правого предплечья, но не одна из этих ран не проникающая". Он находится в отделении травм, его состояние оценивается как удовлетворительное.

"На данный момент каких-либо опасений за жизнь пациентов у наших врачей нет", — добавил Разумовский.