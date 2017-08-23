В Ростове-на-Дону пострадавшим от пожара помогает оперативный штаб Минтруда

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Оперативный штаб Минтруда России оказывает помощь пострадавшим от пожара в Ростове-на-Дону, среди них 110 человек получают социальные выплаты, в том числе 36 — пенсии по инвалидности, сообщает пресс-служба ведомства.

"Двадцать первого августа в Минтруде России создан оперативный штаб по оказанию помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара в городе Ростов-на-Дону. Из числа пострадавших граждан 110 человек являются получателями пенсий и иных социальных выплат, в том числе 36 человек получают пенсии по инвалидности", — говорится в сообщении.

В настоящее время представители оперативного штаба работают на месте для оперативного решения социально-трудовых вопросов. Для размещения пострадавших подготовлены четыре пункта временного размещения общей вместимостью более 200 человек.

Отмечается, что ведется работа по восстановлению утраченных СНИЛС и пенсионных удостоверений, на данный момент выданы 16 из 74 утраченных СНИЛС. Региональным отделением ФСС установлена связь с пострадавшими или их родственниками, определена потребность в технических средствах реабилитации.

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Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов после пожара было обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.