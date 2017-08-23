Энергетики сообщили о масштабном отключении света в Энгельсе

Монтажники во время проведения неотложных работ на ЛЭП. Архивное фото

Монтажники во время проведения неотложных работ на ЛЭП. Архивное фото

САРАТОВ, 23 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Массовое отключение электроэнергии произошло в среду во втором по величине городе в Саратовской области — Энгельсе — в связи падением деревьев и обрывами линий электропередачи из-за шквалистых порывов ветра, сообщила пресс-служба АО "Облкоммунэнерго".

"В Энгельсе в результате ухудшения погодных условий и шквалистых порывов ветра произошли массовые отключения электроэнергии, вызванные падением деревьев и обрывами линий электропередачи. Для оперативной ликвидации последствий стихии привлечено свыше 30 человек производственного персонала, 8 единиц специализированной техники, включая 5 автогидроподъемников", — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь "Облкоммунэнерго" Анна Фадеева уточнила РИА Новости, что по состоянию на 16.00 по местному времени (15.00 мск) был зафиксирован 21 обрыв проводов в результате падения деревьев, вследствие чего отсутствовало напряжение от семи подстанций. "Потребители этих подстанций жаловались на падение напряжения", — отметила собеседница агентства.

Она затруднилась уточнить число жителей, оказавшихся в зоне нарушения энергоснабжения.

По данным регионального главка МЧС, в среду местами по Саратовской области ожидалось усиление ветра с порывами до 19 метров в секунду.