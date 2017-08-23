Россельхознадзор зафиксировал новые вспышки АЧС в двух регионах

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россельхознадзор выявил новую вспышку африканской чумы свиней (АЧС) во Владимирской и Саратовской областях, сообщается на сайте ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о регистрации африканской чумы свиней (АЧС) на территории Владимирской и Саратовской областей", — говорится в сообщении.

Поясняется, что 23 августа геном вируса АЧС выделен в патологическом материале, отобранном от домашней свиньи, обнаруженной на свалке вблизи д. Вишняково Собинского района Владимирской области, от павшего дикого кабана, обнаруженного на территории охотхозяйства ООО СВП Универсал "Ючмеровское" Владимирской области, а также от домашней свиньи, содержавшейся в личном подсобном хозяйстве в с. Старицкое Энгельсского района Саратовской области.

Специалисты госветслужбы Владимирской и Саратовской областей под контролем территориальных управлений Россельхознадзора работают в неблагополучных пунктах.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.