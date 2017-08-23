Автобус, попавший в ДТП под Ростовом, был исправен, заявил перевозчик

ПЯТИГОРСК, 23 авг – РИА Новости, Маргарита Савельева. Автобус, попавший в ДТП в Ростовской области, в результате которого пострадали порядка 20 человек, находился в исправном состоянии, сообщил РИА Новости представитель компании-перевозчика "Ставрополь-Планета".

В среду около 20 человек пострадали в ДТП в Егорлыкском районе Ростовской области с участием рейсового автобуса, следовавшего из Ставрополя в Москву.

"Автобус застрахован, пассажиры застрахованы, автобус в идеальном состоянии, автобусу и десяти лет нет, девять с половиной, для автобуса это не срок, прислали другой, пассажиры поехали дальше в Москву", — сказал собеседник агентства.

По информации властей области, на место ДТП выехала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская и бригады специалистов областных лечебных учреждений и Сальского межтерриториального центра.