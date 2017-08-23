Приставы оштрафовали владельца львицы, напавшей на школьника

САРАТОВ, 23 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Владелец львицы, напавшей на 15-летнего подростка в городе Энгельс Саратовской области, оштрафован за отказ отдать хищницу, которая по решению суда подлежала немедленному изъятию, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь регионального УФССП Валентина Третьяк.

Львица Майя напала на 15-летнего подростка в Энгельсе 24 апреля, мальчик попал в больницу, он отделался царапинами. Суд 29 мая по иску прокурора запретил владельцу львицы Егишу Ерояну содержать животное дома и постановил изъять ее. Решение суда обращено к немедленному исполнению, но Ероян с львицей после его оглашения скрывались от приставов, в связи с чем были объявлены в розыск. Приставы только 18 августа нашли их, после чего хищница была доставлена в зоопарк Пензы.

"Должник привлечен к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ "Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера". (Ему назначено) наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей", — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что Пензенский зоопарк согласился принять львицу Майю на содержание, но хозяин настаивал, чтобы животное в случае изъятия отправилось в парк львов "Тайган" в Крыму. Заместитель директора по научной и природоохранной деятельности Пензенского зоопарка Сергей Зубцов уточнил РИА Новости, что львица содержится в отдельном вольере и по решению ее владельца не будет доступна для обзора гостям зоопарка.