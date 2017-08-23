Бертман о Серебренникове: его день вне сцены наносит ущерб культуре

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман заявил, что домашний арест для Кирилла Серебренникова – это лишение возможности работать, что несет ущерб всей культуре страны.

Басманный суд Москвы в среду поместил режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Виновным он себя не считает.

Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

"Я просто в ужасе. Кирилл – талантливейший человек. Он увлечен творчеством. Ставит драматические и музыкальные спектакли, которые завоевывают награды и дома, и за рубежом. Чтобы так, как он, работать, времени не хватит на коррупционные дела. Я верю, что он ни в чем не виноват", — сказал Бертман РИА Новости.

Режиссер выразил надежду, что будет подана апелляция и решение изменят.

"Каждый день Серебренникова вне сцены — это ущерб для культуры страны", — подчеркнул Бертман.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

В настоящее время под арестом находятся экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывшая бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, а ее экс-гендиректор Юрий Итин — под домашним арестом.