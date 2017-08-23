Дело об убийстве на заводе ГАЗ передали в центральный аппарат СК

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Расследование дела о тройном убийстве на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде передано в центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
СК РФ сообщил в среду, что на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде произошло тройное убийство. По данным ведомства, утром 23 августа на предприятии мужчина нанес ножевые ранения знакомой, а также еще двоим работникам завода. От полученных ранений потерпевшие скончались. Еще двое пострадавших мужчин с ранениями госпитализированы в больницу. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Как отмечал СК, преступление совершено на почве ревности.