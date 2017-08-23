МЧС: угрозы в талой воде, залившей район канатной станции на Эльбрусе, нет

НАЛЬЧИК, 23 авг — РИА Новости. Талая вода, залившая район канатной станции "Мир" на Эльбрусе, не угрожает населению и инфраструктуре, сообщило ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Ранее ведомство сообщало, что в 13.30 мск в среду на горе Эльбрус в районе канатной станции "Мир" на высоте 3,5 тысячи метров сошла ледниковая масса на высоту 2,6 тысячи метров. По предварительной информации, никто не пострадал. Для уточнения данных на место происшествия выдвинулась оперативная группа ГУМЧС РФ по КБР.

"По прибытии оперативной группы на место установлено, что имел место сход талой воды, который не представляет угрозы для населения и инфраструктуры", — отмечается в сообщении.

По поручению главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова на место происшествия выехал премьер-министр республики Алий Мусуков.

"Участок, на который сошла вода, обследуется комиссией специалистов ГУМЧС России по КБР и высокогорного геофизического института", — уточняет ведомство.