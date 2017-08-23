Серебренникова доставили в квартиру на Пречистенке

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Режиссера Кирилла Серебренникова доставили в его квартиру на улице Пречистенка в центре Москвы, где он будет отбывать домашний арест, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Басманный суд Москвы в среду поместил Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Виновным он себя не считает.

Ранее сообщалось, что в квартиру режиссера отвезет сотрудник ФСИН, который должен будет надеть на Серебренникова электронный браслет, призванный контролировать его передвижения.

Во время домашнего ареста ему запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников, адвоката, следователя и сотрудников ФСИН. Также ему запрещено пользоваться почтой, интернетом, а телефон он сможет использовать только для вызова экстренных служб.

Следственный комитет РФ во вторник сообщил о задержании Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".