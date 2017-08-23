Каменькович назвал абсурдом и маразмом решение об аресте Серебренникова

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Художественный руководитель театра "Мастерская Петра Фоменко" Евгений Каменькович заявил РИА Новости, что считает абсурдным решение суда определить режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест.

Басманный суд Москвы в среду поместил режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Виновным он себя не считает.

Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

"Я считаю, что это маразм и абсурд. Можно спокойно вести следствие, оставив Серебренникову возможность работать. Но я оптимист и верю, что здравый смысл восторжествует", — сказал Каменькович.

Режиссера задержали в понедельник в Петербурге, где он с конца июля снимал фильм "Лето" о раннем периоде творчества Виктора Цоя. Защита заявляла, что во внезапном задержании не было необходимости: Серебренников, по словам адвоката, добровольно явился бы по повестке в СК РФ.

"Надеюсь, что Кириллу все таки разрешат приходить в театр и продолжать работать над фильмом, хотя непонятно, как это возможно при том, что съемки проходят в Петербурге", — добавил художественный руководитель "Мастерской Петра Фоменко".

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

В настоящее время под арестом находятся экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывшая бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, а ее экс-гендиректор Юрий Итин — под домашним арестом.