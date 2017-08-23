Обвиняемого в гибели пешехода в Москве экстрадировали из Германии в Россию

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Обвиняемый в гибели пешехода в Москве Александр Ломов экстрадирован из Германии в Россию, сообщил официальный представитель ГП РФ Александр Куренной.

Ранее суд в Мюнхене выдал ордер на арест для дальнейшей экстрадиции в РФ Алексея Ломова, обвиняемого в ДТП с гибелью пешехода в центре Москвы.

Он обвиняется по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"Сегодня, 23 августа 2017 года, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Федеративной Республики Германии экстрадируют в Россию гражданина РФ Александра Ломова", — сказал он.

В Москве на Бауманской улице 13 декабря 2016 года прошлого года водитель Mercedes сбил насмерть 27-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Правоохранители объявили в розыск двух мужчин: уроженца Грузии Карена Губасаряна, владельца машины, и Александра Ломова — водителя, обвиняемого в наезде на пешехода. Ломов был объявлен в международный розыск. В январе 2017 года в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.