МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве на заводе ГАЗ

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Министерство внутренних дел России опубликовало видеозапись задержания подозреваемого в убийстве сотрудников завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что утром 23 августа на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде произошло убийство трех человек. По версии следствия, один из сотрудников предприятия нанес смертельные ножевые ранения своей знакомой, а также еще двоим работникам завода. Еще двое пострадавших мужчин с ранениями госпитализированы в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, полицейским пришлось при задержании применить табельное оружие, после чего раненый подозреваемый был доставлен в больницу

На видеозаписи запечатлен момент, когда несколько полицейских несут на руках раненого подозреваемого.