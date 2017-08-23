Решение о выплате Дадину компенсации за заключение вступило в силу

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мособлсуд оставил в силе решение о взыскании в пользу Ильдара Дадина — первого в России осужденного за нарушение правил проведения митингов — 2 миллиона 200 рублей за незаконное уголовное преследование, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Ранее Железнодорожный суд Подмосковья взыскал в пользу Дадина 2 миллиона 200 рублей за незаконное уголовное преследование, а также содержание под стражей и под домашним арестом в течение более двух лет.

"Московский областной суд оставил это решение в силе", — сказали в суде.

Сам Дадин изначально требовал взыскать в его пользу 5 миллионов рублей, представитель Минфина, являющегося ответчиком по делу, посчитал заявленную в иске сумму компенсации чрезмерно завышенной, но не стал уточнять, какую компенсацию считает справедливой.

Дадин первым в России был осужден по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. В конце февраля президиум Верховного суда отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.

Из назначенного наказания в виде 2,5 лет лишения свободы Дадину на момент освобождения оставалось отсидеть около пяти месяцев. Защита Дадина уже пожаловалась на незаконное содержание в колонии в Страсбургский суд.