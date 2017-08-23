Кубанская прокуратура взяла на контроль дело о ДТП с тремя жертвами

КРАСНОДАР, 23 авг — РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о ДТП в Калининском районе, где погибла женщина и ее двое детей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.
"Ход и результаты расследования уголовного дела, а также установление всех обстоятельств произошедшего, в томе числе законность передвижения мотоблока по дорогам общего пользования, находятся на контроле прокуратуры Краснодарского края", — говорится в сообщении.