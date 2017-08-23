"Группа ГАЗ" уточнила, как поможет семьям погибших при нападении коллеги

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. "Группа ГАЗ" возьмет на себя все расходы по лечению раненных при нападении одного из сотрудников на коллег по заводу, организации похорон погибших и в дальнейшем будет оказывать всевозможную поддержку их семьям, сообщили в компании.

СК РФ сообщил в среду, что на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде произошло тройное убийство. По данным ведомства, утром 23 августа на предприятии мужчина нанес ножевые ранения знакомой, а также еще двоим работникам завода. От полученных ранений потерпевшие скончались. Еще двое пострадавших мужчин с ранениями госпитализированы в больницу. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Как отмечал СК, преступление совершено на почве ревности.

"Компания окажет всю необходимую поддержку и материальную помощь родным и близким. Все расходы по лечению раненых и по уходу за ними, а также по организации похорон погибших, оплате проживания приезжающих родственников, обеспечению транспортом предприятие берет на себя. Кроме того, компания будет и в дальнейшем оказывать семьям всевозможную поддержку — родственникам будет предложено трудоустройство на ГАЗе, помощь в оформлении детей в дошкольные учреждения, поступлении в ВУЗы и техникумы", — говорится в сообщении компании.