Россельхознадзор зафиксировал новую вспышку АЧС во Владимирской области

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россельхознадзор выявил новую вспышку африканской чумы свиней (АЧС) во Владимирской области, сообщается на сайте ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о регистрации африканской чумы свиней (АЧС) на территории Владимирской области", — говорится в сообщении.

Поясняется, что 22 августа геном вируса АЧС выделен в патологическом материале, отобранном от домашней свиньи, содержавшейся в личном подсобном хозяйстве в поселке Городищи Петушинского района, а также в патологическом материале, отобранном от павшего дикого кабана, обнаруженного на территории Воспушинского лесничества "Владимирское" во Владимирской области.

Специалисты госветслужбы Владимирской области под контролем управления Россельхознадзора по Владимирской области работают в неблагополучных пунктах.

В понедельник Россельхознадзор также сообщал о вспышке АЧС в данном регионе.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.