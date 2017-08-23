Житель Великих Лук получил 19,5 лет колонии за убийство собутыльников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг — РИА Новости. Псковский областной суд приговорил 36-летнего жителя Великих Лук к 19 с половиной годам колонии за убийство троих мужчин и женщины, сообщает региональное СУСК РФ.

Следствием установлено, что 26 июля 2016 года мужчина, находясь в одной из деревень Невельского района, распивал спиртные напитки в компании четырех человек. Сообщается, что осужденный вступил в конфликт с потерпевшими и, взяв топор с ножом, нанес не менее 17 ударов троим мужчинам и одной женщине. Уголовное делом возбудили по статье "убийство двух и более лиц".

"Приговором Псковского областного суда виновному назначено наказание в виде 19,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1,5 года", — говорится в сообщении.