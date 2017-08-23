В Ульяновске утонули два подростка

САМАРА, 23 авг — РИА Новости. Два подростка утонули на центральном пляже в Ульяновске, проводится проверка, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора региона Василий Зима.

"Прокуратура Железнодорожного района Ульяновска проводит проверку по факту гибели двух несовершеннолетних. Дети утонули на центральном пляже города", — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел около 14.30 мск. По данным прокуратуры Ульяновской области, в среду подростки находились на центральном пляже, где они заплыли на значительное расстояние от берега и утонули. Погибшим мальчикам было 15 и 16 лет.

Прокуратура проверит деятельность администрации города и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.