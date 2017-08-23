В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали около 20 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг — РИА Новости, Иван Капустин. Около 20 человек пострадали в ДТП в Егорлыкском районе Ростовской области с участием рейсового автобуса, следовавшего из Ставрополя в Москву, сообщила РИА Новости представитель областного Минздрава.

Ранее представитель ГУ МВД по региону сообщил, что в Егорлыкском районе произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего из Ставрополя в Москву, и автомобилей Daewoo Matiz и "ВАЗ-2111". Сообщалось о семи пострадавших, пять из которых находятся в состоянии средней тяжести. По данным источника, ДТП произошло на 82 километре автодороги Ростов — Сальск. Ранее сообщалось о десяти пострадавших, восемь из них госпитализированы.

"Пострадавшим в результате ДТП на трассе в Егорлыкском районе оказывается вся необходимая медицинская помощь. На место прибыли машины скорой помощи трех районов: Егорлыкского, Зерноградского и Сальского. В настоящее время ведется сортировка пострадавших. Большинство (около 20 человек) направлены в центральную районную больницу Егорлыкского района", — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что на место ДТП выехала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская и бригады специалистов областных лечебных учреждений и Сальского межтерриториального центра.