В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали около 20 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг — РИА Новости, Иван Капустин. Около 20 человек пострадали в ДТП в Егорлыкском районе Ростовской области с участием рейсового автобуса, следовавшего из Ставрополя в Москву, сообщила РИА Новости представитель областного Минздрава.
"Пострадавшим в результате ДТП на трассе в Егорлыкском районе оказывается вся необходимая медицинская помощь. На место прибыли машины скорой помощи трех районов: Егорлыкского, Зерноградского и Сальского. В настоящее время ведется сортировка пострадавших. Большинство (около 20 человек) направлены в центральную районную больницу Егорлыкского района", — пояснила собеседница агентства.
Она добавила, что на место ДТП выехала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская и бригады специалистов областных лечебных учреждений и Сальского межтерриториального центра.