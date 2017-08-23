Врио начальника ростовского ГИБДД выехал на место ДТП с автобусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Временно исполняющий обязанности управления ГИБДД по Ростовской области Алексей Токин выехал на место ДТП в Егорлыкский район, где после столкновения с двумя автомобилями перевернулся рейсовый автобус Ставрополь-Москва, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУ МВД по региону Наталья Устимено.
"Пока информация о пострадавших уточняется, на место выехал временно исполняющий обязанности начальника УГИБДД по области Алексей Токин", — пояснила Устименко.